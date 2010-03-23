Airbourne, Coheed, Steel Panther and The Blackout confirmed for Download 2010

Download has added 22 bands to its 2010 line-up, including Coheed And Cambria, Airbourne, Steel Panther and The Blackout.
Check out the full line-up (so far) below.
Friday 11 JuneSaturday 12 June
Sunday 13 June
Main Stage
AC/DC
THEM CROOKED VULTURES
WOLFMOTHER
BULLET FOR MY VALENTINE
COHEED & CAMBRIA
A DAY TO REMEMBER
36 CRAZY FISTS
Second Stage
JOB FOR A COWBOY
UNEARTH
LAWNMOWER DETH
Main Stage
RAGE AGAINST THE MACHINE
DEFTONES
MEGADETH
LAMB OF GOD
FIVE FINGER DEATH PUNCH
TAKING DAWN
HELL YEAH
Second Stage
30 SECONDS TO MARS
HIM
THE BLACKOUT
VOLBEAT
Y & T
RISE TO REMAIN
WE ARE THE FALLEN
Main Stage
AEROSMITH
STONE TEMPLE PILOTS
MOTÖRHEAD
BILLY IDOL
SAXON
CINDERELLA
RATT
DOMMIN
Second Stage
STONE SOUR
AIRBOURNE
WHITECHAPEL
DILLINGER ESCAPE PLAN
AUGUST BURNS RED
STEEL PANTHER