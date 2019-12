In Pictures: Eric Clapton Crossroads Guitar Collection

Le Guitar Center, en association avec Eric Clapton et C.F. Martin Guitars, ont supervisé une édition limitée de deux des instruments les plus beaux et les plus séduisants jamais fabriqués –faits main, suivant les spécificités personnelles d’Eric Clapton, par C.F. Martin Custom Shop.

Basées sur le style de corps légendaire de la 000-45 14 frettes sortie en 1934, ces guitares sont décorées de manière unique avec les incrustations en perle « Crossroads », et le Certificat D’Authenticité ainsi que l’étiquette à l’intérieur de la rosace portent toutes deux les signatures personnelles, effectuées à la main, d’Eric Clapton et de Chris Martin. Ces guitares sont disponibles en deux versions –en Palissandre de Rio ou en Palissandre de Madagascar.

On a utilisé la taille de corps préférée d’Eric Clapton, soit le Triple-O, ainsi que la sensation manche qu’il affectionne le plus, à savoir le manche en V modifié et court, nous a dit Craig Yamek, Chargé de Clientèle Nationale chez Martin Guitar. « Ce qu’on a maintenant sous la main, c’est une guitare dont le confort de jeu est absolument excellent.

"Ce qu’Eric fait notamment avec ces tailles Triple-O, c’est qu’il les entretoise différemment. De manière générale, nos corps les plus petits seront scallopés de manière plus fine. Eric sait s’en occuper et atteint un résultat plus épais, ce qui apporte une vraie étincelle dans les médiums et les aigus. En plus, ce scallopage confère à cette gratte des harmoniques basses vraiment riches et très équilibrée."

La Série Martin 000-45EC « Crossroads » en Palissandre de Madagascar sera limitée à 30 guitares maximum aux USA, et 25 guitares maximum pour le reste du monde. La Martin 000-45EC « Crossroads » en Palissandre de Rio sera quant à elle limitée à 12 guitares maximum aux USA, et six guitares maximum pour le reste du monde. Enfin, la Martin 000-28EC « Crossroads » en Palissandre de Madagascar sera limitée à 75 guitares maximum aux USA, et à 75 guitares maximum dans le reste du monde.